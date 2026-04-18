Apéro concert

Salle Municipale Haimps Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 19:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Apéro concert avec Laura and The Little Spoon, petite restauration et buvette sur place. Places limitées.

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Salle Municipale Haimps 17160 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 74 90 87

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English :

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L’événement Apéro concert Haimps a été mis à jour le 2026-03-28 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge