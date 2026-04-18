Apéro concert Haimps
Apéro concert Haimps samedi 18 avril 2026.
Apéro concert
Salle Municipale Haimps Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 19:00:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Apéro concert avec Laura and The Little Spoon, petite restauration et buvette sur place. Places limitées.
.
Salle Municipale Haimps 17160 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 74 90 87
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
false
L’événement Apéro concert Haimps a été mis à jour le 2026-03-28 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge