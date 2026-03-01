Apéro concert Happy Spring PLAISANCE Plaisance

Apéro concert Happy Spring

PLAISANCE 43 rue St Quitterie Plaisance Gers

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 19:30:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

À l’occasion de Happy Spring, l’association Moulin Ô Jardins vous invite à un apéro-concert convivial au Moulin .

Le groupe Hippy’s Not Dead vous fera revivre les grands classiques du rock anglo-saxon des années 60 à 80 des Rolling Stones aux Beatles, en passant par Lou Reed, America ou encore les Eagles.

Une soirée festive mêlant musique live, bonne humeur et partage. Restauration sur place.

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PLAISANCE 43 rue St Quitterie Plaisance 32160 Gers Occitanie +33 6 37 82 43 59

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English :

To celebrate Happy Spring, the Moulin Ô Jardins association invites you to a convivial aperitif-concert at the Moulin.

The band Hippy?s Not Dead will take you back to the great Anglo-Saxon rock classics of the 60s and 80s: from the Rolling Stones to the Beatles, via Lou Reed, America and the Eagles.

A festive evening of live music, fun and sharing. Catering on site.

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L’événement Apéro concert Happy Spring Plaisance a été mis à jour le 2026-03-11 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65