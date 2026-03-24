Apéro-Concert HOT AZOY Salle La Source Évaux-les-Bains

Apéro-Concert HOT AZOY

Salle La Source 4 Rue du Faubourg Saint-Bonnet Évaux-les-Bains Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Concert de musique Klezmer

Ouverture des portes à 19h concert à 20h

Buvette et petite restauration sur place .

Salle La Source 4 Rue du Faubourg Saint-Bonnet Évaux-les-Bains 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 05 02 99

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English : Apéro-Concert HOT AZOY

L’événement Apéro-Concert HOT AZOY Évaux-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-20 par Creuse Confluence Tourisme