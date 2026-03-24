Apéro-Concert HOT AZOY Salle La Source Évaux-les-Bains
Apéro-Concert HOT AZOY Salle La Source Évaux-les-Bains vendredi 27 mars 2026.
Apéro-Concert HOT AZOY
Salle La Source 4 Rue du Faubourg Saint-Bonnet Évaux-les-Bains Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27
fin : 2026-03-27
Date(s) :
2026-03-27
Concert de musique Klezmer
Ouverture des portes à 19h concert à 20h
Buvette et petite restauration sur place .
Salle La Source 4 Rue du Faubourg Saint-Bonnet Évaux-les-Bains 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 05 02 99
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English : Apéro-Concert HOT AZOY
L’événement Apéro-Concert HOT AZOY Évaux-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-20 par Creuse Confluence Tourisme