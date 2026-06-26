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Apéro Concert Hudimesnil Hudimesnil

Apéro Concert Hudimesnil Hudimesnil

Apéro Concert Hudimesnil Hudimesnil vendredi 17 juillet 2026.

Adresse
Place de la rotonde
Ville
50510 Hudimesnil
Département
Manche
Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Tarif

Hudimesnil

Apéro Concert Hudimesnil

Place de la rotonde Hudimesnil Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:00:00
fin : 2026-07-17 23:00:00

Date(s) :
2026-07-17

Soirée estivale Apéro cconcert avec le groupe the full butter cakes restauration sur place   .

Place de la rotonde Hudimesnil 50510 Manche Normandie +33 2 33 61 62 09  mairie.hudimesnil@wanadoo.fr

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English : Apéro Concert Hudimesnil

L’événement Apéro Concert Hudimesnil Hudimesnil a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Granville Terre et Mer