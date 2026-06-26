Apéro Concert Hudimesnil Hudimesnil
Apéro Concert Hudimesnil Hudimesnil vendredi 17 juillet 2026.
Hudimesnil
Apéro Concert Hudimesnil
Place de la rotonde Hudimesnil Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:00:00
fin : 2026-07-17 23:00:00
Date(s) :
2026-07-17
Soirée estivale Apéro cconcert avec le groupe the full butter cakes restauration sur place .
Place de la rotonde Hudimesnil 50510 Manche Normandie +33 2 33 61 62 09 mairie.hudimesnil@wanadoo.fr
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English : Apéro Concert Hudimesnil
L’événement Apéro Concert Hudimesnil Hudimesnil a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Granville Terre et Mer