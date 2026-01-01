Apéro concert Salle des fêtes Louis Aragon Hussigny-Godbrange

Apéro concert

Salle des fêtes Louis Aragon 5 A rue de l’Hôpital Hussigny-Godbrange Meurthe-et-Moselle

Gratuit

Gratuit

Dimanche 2026-01-18 11:00:00

2026-01-18 13:00:00

2026-01-18

Apéro concert avec le groupe Vecchi e Brutti (blues et rock).Adultes

Salle des fêtes Louis Aragon 5 A rue de l’Hôpital Hussigny-Godbrange 54590 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 44 40 16

English :

Aperitif concert with Vecchi e Brutti (blues and rock).

