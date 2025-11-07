Apéro concert Inorganik 4tet L’héritage revisité, un nouveau souffle Place Saint-Pierre Mâcon

Apéro concert Inorganik 4tet L’héritage revisité, un nouveau souffle

Place Saint-Pierre Le Crescent Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif réduit

Tarif spécial

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07 19:00:00

fin : 2025-11-07 22:00:00

Date(s) :

2025-11-07

Inorganik Quartet est bien plus qu’un simple groupe de jazz. C’est une aventure sonore où le passé dialogue avec le présent, où l’héritage des grands maîtres du free jazz des années 70 tels que Pharoah Sanders, Alice et John Coltrane inspire une création résolument actuelle. Les compositions originales, signées par le saxophoniste Philippe Berecq et le pianiste Olivier Colas, empruntent à cette tradition pour mieux inventer leur propre langage.

Le quartet réunit également Christian Millanvois à la batterie et Bruno Boileau à la contrebasse, formant un ensemble à la fois libre, complice et profondément expressif.

Chaque morceau est une invitation au voyage, porté par l’émotion et la recherche d’un son sincère. Ici, la tradition n’est pas une fin en soi, mais le point de départ d’un univers singulier et vivant.

Avec

Philippe Berecq saxophone ténor,

Olivier Colas piano,

Bruno Boilleau contrebasse,

Christian Millanvois batterie. .

Place Saint-Pierre Le Crescent Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 39 08 45 lecrescent@lecrescent.net

