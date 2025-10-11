Apéro-Concert James Baker Chantier des Francos Masq Hôtel La Rochelle
Apéro-Concert James Baker Chantier des Francos Masq Hôtel La Rochelle samedi 11 octobre 2025.
Apéro-Concert James Baker Chantier des Francos
Masq Hôtel 17 rue de l’ouvrage à cornes La Rochelle Charente-Maritime
Début : 2025-10-11 19:00:00
fin : 2025-10-11 22:00:00
2025-10-11
Le Masq Hôtel se transforme de nouveau en scène musicale !
Le Masq Hôtel et les Francofolies de La Rochelle sont heureux de vous convier à la 6ème édition des Apéros-concerts !
English : Apéro-Concert James Baker Chantier des Francos
The Masq Hôtel is transformed once again into a musical stage!
Le Masq Hôtel and the Francofolies de La Rochelle are delighted to invite you to the 6th edition of the Apéros-concerts?
German : Apéro-Koncert James Baker Chantier des Francos
Das Masq Hôtel verwandelt sich wieder in eine Musikbühne!
Das Masq Hôtel und die Francofolies de La Rochelle freuen sich, Sie zur sechsten Ausgabe der Apéro-Konzerte einladen zu können!
Italiano :
Il Masq Hôtel si trasforma ancora una volta in un palcoscenico musicale!
Il Masq Hôtel e le Francofolies de La Rochelle sono lieti di invitarvi alla sesta edizione dei concerti Apéros!
Espanol : Apéro-Concierto James Baker Chantier des Francos
¡El Masq Hôtel se transforma una vez más en escenario musical!
El Masq Hôtel y las Francofolies de La Rochelle tienen el placer de invitarle a la 6ª edición de los Apéros-concerts
