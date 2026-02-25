Apéro Concert Jazz Oh! Darling Asquins
Apéro Concert Jazz Oh! Darling Asquins dimanche 1 mars 2026.
Apéro Concert Jazz
Oh! Darling 26 Route Nationale Asquins Yonne
Gratuit
Début : 2026-03-01 18:00:00
fin : 2026-03-01 02:00:00
2026-03-01
Michel Derouin (Piano) et ses acolytes mélomanes sont de retour @ Oh! Darling.
Flûtes: Emilie Calmé
Harmonicas Laurent Maur
Contrebasse Louis Derouin
Batterie Jean-Pascal Molina
Congas Emmanuel Breton.
Les connaisseurs taperont du pied la mesure, dodelineront de la tête en se mordant la lèvre inférieure (avec les sourcils froncés), et les amateurs pourront se délecter des grooves jazzy en toute simplicité.
La nouveauté une salle intimiste avec des places assises plus confortables! .
+33 6 35 86 53 90 ohdarlingbar@gmail.com
