Apéro Concert Jazz Oh! Darling Asquins

Oh! Darling 26 Route Nationale Asquins Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Début : 2026-03-01 18:00:00

fin : 2026-03-01 02:00:00

2026-03-01

Michel Derouin (Piano) et ses acolytes mélomanes sont de retour @ Oh! Darling.

Flûtes: Emilie Calmé

Harmonicas Laurent Maur

Contrebasse Louis Derouin

Batterie Jean-Pascal Molina

Congas Emmanuel Breton.

Les connaisseurs taperont du pied la mesure, dodelineront de la tête en se mordant la lèvre inférieure (avec les sourcils froncés), et les amateurs pourront se délecter des grooves jazzy en toute simplicité.

La nouveauté une salle intimiste avec des places assises plus confortables! .

Oh! Darling 26 Route Nationale Asquins 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 35 86 53 90 ohdarlingbar@gmail.com

