Apéro-concert Jazz et Swing Quartier Gourmand Toul

Apéro-concert Jazz et Swing

Quartier Gourmand Place du Couarail Toul Meurthe-et-Moselle

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 11:30:00
2025-09-20

Les « Aristo Jam » vont faire swinguer la Place du Couarail !

À boire et à manger chez vos commerçants du Quartier Gourmand.Tout public
Quartier Gourmand Place du Couarail Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 54 03 21 07 

English :

The « Aristo Jam » will get the Place du Couarail swinging!

Drink and eat at your Quartier Gourmand shops.

German :

Die « Aristo Jam » werden den Place du Couarail zum Swingen bringen!

Zu trinken und zu essen gibt es bei Ihren Händlern im Quartier Gourmand.

Italiano :

Gli « Aristo Jam » faranno vibrare la Place du Couarail!

Bevande e cibo disponibili presso i negozianti del Quartier Gourmand.

Espanol :

Los « Aristo Jam » harán vibrar la plaza del Couarail

Bebidas y comida a cargo de los comerciantes del Quartier Gourmand.

