Apéro-concert Jazz et Swing Quartier Gourmand Toul

Apéro-concert Jazz et Swing
Quartier Gourmand Place du Couarail Toul Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Samedi Samedi 2025-09-20 11:30:00
Les « Aristo Jam » vont faire swinguer la Place du Couarail !
À boire et à manger chez vos commerçants du Quartier Gourmand.Tout public
Quartier Gourmand Place du Couarail Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 54 03 21 07
English :
The « Aristo Jam » will get the Place du Couarail swinging!
Drink and eat at your Quartier Gourmand shops.
German :
Die « Aristo Jam » werden den Place du Couarail zum Swingen bringen!
Zu trinken und zu essen gibt es bei Ihren Händlern im Quartier Gourmand.
Italiano :
Gli « Aristo Jam » faranno vibrare la Place du Couarail!
Bevande e cibo disponibili presso i negozianti del Quartier Gourmand.
Espanol :
Los « Aristo Jam » harán vibrar la plaza del Couarail
Bebidas y comida a cargo de los comerciantes del Quartier Gourmand.
