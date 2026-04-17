Apéro concert Jazz manouche au pub Le Britannia Port de plaisance Perros-Guirec

Perros-Guirec

Apéro concert Jazz manouche au pub Le Britannia

Port de plaisance 33 Boulevard du Linkin Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 19:00:00

fin : 2026-04-17 00:00:00

Date(s) :

2026-04-17

CONCERT & JAM SPÉCIAL JAZZ MANOUCHE

​Le vendredi 17 avril, le swing s’installe au Britannia pour une soirée exceptionnelle !

​Nous avons le plaisir d’accueillir Samy et Luis Daussat.

​Dès 19h au Brit’

Venez vibrer au rythme des guitares et partager un bon moment au comptoir. Que vous soyez passionnés ou simplement curieux, l’ambiance sera au rendez-vous ! .

Port de plaisance 33 Boulevard du Linkin Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 91 01 10

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English :

L’événement Apéro concert Jazz manouche au pub Le Britannia Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de tourisme de Perros-Guirec