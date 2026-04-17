Apéro concert Jazz manouche au pub Le Britannia Port de plaisance Perros-Guirec
Apéro concert Jazz manouche au pub Le Britannia Port de plaisance Perros-Guirec vendredi 17 avril 2026.
Perros-Guirec
Apéro concert Jazz manouche au pub Le Britannia
Port de plaisance 33 Boulevard du Linkin Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 19:00:00
fin : 2026-04-17 00:00:00
Date(s) :
2026-04-17
CONCERT & JAM SPÉCIAL JAZZ MANOUCHE
Le vendredi 17 avril, le swing s’installe au Britannia pour une soirée exceptionnelle !
Nous avons le plaisir d’accueillir Samy et Luis Daussat.
Dès 19h au Brit’
Venez vibrer au rythme des guitares et partager un bon moment au comptoir. Que vous soyez passionnés ou simplement curieux, l’ambiance sera au rendez-vous ! .
Port de plaisance 33 Boulevard du Linkin Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 91 01 10
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English :
L’événement Apéro concert Jazz manouche au pub Le Britannia Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de tourisme de Perros-Guirec
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