Apéro-concert Jazz-Swing Espace Philippe Auguste Vernon

Apéro-concert Jazz-Swing

Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure

Début : 2026-01-23 19:00:00

fin : 2026-01-23

Une longue complicité unit ces trois musiciens normands qui se produisent sur les scènes les plus diverses depuis plusieurs décennies! Ils proposent avec ce trio un jazz classique constitué de chansons et “standards” issus de l’inépuisable répertoire swing composé entre les années 1920 et les années 1940, avec une prédilection pour les belles mélodies méconnues. .

