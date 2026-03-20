Apéro-concert Journeyman La CABORDE Beaufort-Orbagna

Apéro-concert Journeyman

La CABORDE D97 Beaufort-Orbagna Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Indie Pop

Pèlerin ou JOURNEYMAN, l’homme orchestre qui enregistre ses instruments en live, créant des boucles hypnotiques imparables. Univers frais au service d’une voix lumineuse, rimant en Français et Anglais, au travers de furieux solos de guitare. Un monde à envoûter les oreilles et faire danser les pieds (nus de préférence ! ) En duo avec Jérémy Piau aux percussions et à la batterie.

Samedi 27 juin à 19h

Entrée libre.

Planches apéritives charcuteries-fromages à 10€ (dans la limite du stock disponible).

En cas de repli en intérieur pour cause de mauvaise météo, les places sont limitées, réservation vivement conseillée .

La CABORDE D97 Beaufort-Orbagna 39190 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 06 04 caborde@ccportedujura.fr

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English :

L’événement Apéro-concert Journeyman Beaufort-Orbagna a été mis à jour le 2026-03-18 par OFFICE DE TOURISME PORTE DU JURA