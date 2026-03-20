Apéro-concert Journeyman La CABORDE Beaufort-Orbagna
Apéro-concert Journeyman La CABORDE Beaufort-Orbagna samedi 27 juin 2026.
Apéro-concert Journeyman
La CABORDE D97 Beaufort-Orbagna Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Indie Pop
Pèlerin ou JOURNEYMAN, l’homme orchestre qui enregistre ses instruments en live, créant des boucles hypnotiques imparables. Univers frais au service d’une voix lumineuse, rimant en Français et Anglais, au travers de furieux solos de guitare. Un monde à envoûter les oreilles et faire danser les pieds (nus de préférence ! ) En duo avec Jérémy Piau aux percussions et à la batterie.
Samedi 27 juin à 19h
Entrée libre.
Planches apéritives charcuteries-fromages à 10€ (dans la limite du stock disponible).
En cas de repli en intérieur pour cause de mauvaise météo, les places sont limitées, réservation vivement conseillée .
La CABORDE D97 Beaufort-Orbagna 39190 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 06 04 caborde@ccportedujura.fr
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L’événement Apéro-concert Journeyman Beaufort-Orbagna a été mis à jour le 2026-03-18 par OFFICE DE TOURISME PORTE DU JURA