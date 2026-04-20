Apéro-concert Salle des fêtes Juilley
Apéro-concert Salle des fêtes Juilley samedi 30 mai 2026.
Juilley
Apéro-concert
Salle des fêtes Route du Calvaire Juilley Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 19:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Apéro concert avec le groupe Trio Mino.
Présence food truck Burger de la baie Buvette et Restauration sur place.
Entrée gratuite .
Salle des fêtes Route du Calvaire Juilley 50220 Manche Normandie +33 7 82 38 35 05 comitedesfetesjuilley@gmail.com
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English : Apéro-concert
L’événement Apéro-concert Juilley a été mis à jour le 2026-04-20 par OT MSM Normandie BIT Genêts