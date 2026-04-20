Apéro-concert Salle des fêtes Juilley

Juilley

Apéro-concert

Salle des fêtes Route du Calvaire Juilley Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 19:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Apéro concert avec le groupe Trio Mino.

Présence food truck Burger de la baie Buvette et Restauration sur place.

Entrée gratuite .

Salle des fêtes Route du Calvaire Juilley 50220 Manche Normandie +33 7 82 38 35 05 comitedesfetesjuilley@gmail.com

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English : Apéro-concert

L’événement Apéro-concert Juilley a été mis à jour le 2026-04-20 par OT MSM Normandie BIT Genêts