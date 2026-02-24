Apéro concert Salle des fêtes La Celle-sur-Loire

Apéro concert

Salle des fêtes Rue de Paris La Celle-sur-Loire Nièvre

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : 2026-03-07

Début : 2026-03-07 20:00:00

fin : 2026-03-07 23:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Rendez-vous à 20h à la salle des fêtes pour un apéro-concert avec le groupe Vitazik. Réservation conseillée. .

Salle des fêtes Rue de Paris La Celle-sur-Loire 58440 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 20 21 15 41

English : Apéro concert

