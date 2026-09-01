Apéro-concert | La Quête du Râle Les Amis de la Brouette Saint-Aubin-de-Lanquais
vendredi 18 septembre 2026 · Les Amis de la Brouette · Saint-Aubin-de-Lanquais
Informations pratiques
Saint-Aubin-de-Lanquais
Apéro-concert | La Quête du Râle
Les Amis de la Brouette Le Bourg Saint-Aubin-de-Lanquais Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:30:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Clown Préhistorique, humour & musique
Paahahaaaa est un homme préhistorique qui débarque dans notre monde, il va de découvertes en découvertes, « Whoaa une nouvelle tribu !!! ». Alors qu’il entame un jeu de surenchères absurdes, il sait se faire comprendre et aimer. Un voyage drôle et poétique plein d’intelligence.
Tout public.
Repas servis avant le spectacle, à partir de 19h sur réservation. .
Les Amis de la Brouette Le Bourg Saint-Aubin-de-Lanquais 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 77 18 56
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English : Apéro-concert | La Quête du Râle
L’événement Apéro-concert | La Quête du Râle Saint-Aubin-de-Lanquais a été mis à jour le 2026-09-05 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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