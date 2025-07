Apéro concert La Rue Qui T’Emmerde La Tagnière

café associatif la forge La Tagnière

12 juillet 2025 18:00:00

Apéro concert. C’est d’ la chanson libertaire à tendances ré-éducatives, Ça chante effrontément la liberté, la solidarité, la fête, les joies et les colères avec impertinence, rage et espoir.

Ça sert à quoi ? A dire très haut ce que beaucoup pensent tout bas, à interpeller, à défendre la Liberté, avec un grand L , à raconter des histoires, à dire que la vie c’est beau, dire aussi que des fois c’est dégueulasse…. À vous faire rire, danser, et penser aussi.

Musicalement, c’est un melting-pot improbable, teinté de punk, de musette, de hiphop, de musique tsigane, de l’Amérique du sud au Nord de l’Afrique !

Porté par des compositions originales, le groupe lillois propose un tour de chants qui ne vous laissera pas indifférent.

petite restauration sur place

entrée prix libre (adhésion 2025 à jour). .

café associatif la forge La Tagnière 71190 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 30 99 89

