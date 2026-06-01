Landigou

Apéro concert

Ancien stade de foot Landigou Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-19 17:30:00

fin : 2026-06-20 01:00:00

Date(s) :

2026-06-19

Bloquez votre soirée ! Le comité vous donne rendez-vous pour un moment festif et musical en plein air. Venez partager un verre, grignoter un morceau et vibrer au rythme de la musique !

Au programme de votre soirée

17h30 Ouverture de la buvette et de la restauration

18h00 Concert de Va donc chez le coiffeur

20h30 Concert de Tanagila

Le petit plus Envie de partager un moment gourmand ? Vous avez la possibilité de réserver vos planches apéro dès maintenant !

Pour réserver vos planches, contactez le 06 70 26 79 51.

L’entrée est libre, l’ambiance sera garantie… On vous attend nombreux pour fêter ensemble l’arrivée des beaux jours ! .

Ancien stade de foot Landigou 61100 Orne Normandie +33 6 70 26 79 51 corvee54@gmail.com

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English : Apéro concert

L’événement Apéro concert Landigou a été mis à jour le 2026-06-12 par Flers agglo