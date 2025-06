Apéro Concert Le Bizot 4 juillet 2025 18:00

Doubs

Apéro Concert Centre du village Le Bizot Doubs

Début : 2025-07-04 18:00:00

fin : 2025-07-11 23:30:00

2025-07-04

2025-07-11

2025-07-18

2025-07-25

2025-08-29

Tous les vendredi de Juillet (+29 Août) à partir de 18h soirée conviviale en extérieur, buvette et restauration sans réservation, produits locaux et pâtisseries faîtes maison vous attendent. Concerts et animations. .

Centre du village

Le Bizot 25210 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

