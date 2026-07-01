Apéro-concert L’Eco’lette Le Bizot

Informations pratiques

Le Bizot

Apéro-concert

L’Eco’lette 3 Rue de l’Église Le Bizot Doubs

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif réduit

Tarif spécial

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 18:00:00

fin : 2026-07-31 23:00:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31

APERO-CONCERTS de l’été à l’Eco’lette au Bizot !

Découvrez notre programmation éclectique avec des groupes locaux, entre amateurs presque pros et des pros ! Vous aurez aussi l’occasion de découvrir un spectacle de clowns, de danser et de chanter !

On vous attend nombreux pour passer de bons moments festifs et conviviaux !

Ces apéro-concerts sont également très importants pour le fonctionnement et le rayonnement de notre association. Merci d’avance pour votre soutien !

Buvette et restauration sur place. On passe le chapeau pour les artistes.

Evènements qui nous permettent de financer l’association et les activités du café toute l’année ! .

L’Eco’lette 3 Rue de l’Église Le Bizot 25210 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 9 83 63 29 25 lecolette@zaclys.net

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English : Apéro-concert

L’événement Apéro-concert Le Bizot a été mis à jour le 2026-07-06 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER