Apéro-concert L’Eco’lette Le Bizot
vendredi 17 juillet 2026 · L'Eco'lette · Le Bizot
Informations pratiques
Le Bizot
Apéro-concert
L’Eco’lette 3 Rue de l’Église Le Bizot Doubs
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif réduit
Tarif spécial
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 18:00:00
fin : 2026-07-31 23:00:00
Date(s) :
2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31
APERO-CONCERTS de l’été à l’Eco’lette au Bizot !
Découvrez notre programmation éclectique avec des groupes locaux, entre amateurs presque pros et des pros ! Vous aurez aussi l’occasion de découvrir un spectacle de clowns, de danser et de chanter !
On vous attend nombreux pour passer de bons moments festifs et conviviaux !
Ces apéro-concerts sont également très importants pour le fonctionnement et le rayonnement de notre association. Merci d’avance pour votre soutien !
Buvette et restauration sur place. On passe le chapeau pour les artistes.
Evènements qui nous permettent de financer l’association et les activités du café toute l’année ! .
L’Eco’lette 3 Rue de l’Église Le Bizot 25210 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 9 83 63 29 25 lecolette@zaclys.net
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English : Apéro-concert
L’événement Apéro-concert Le Bizot a été mis à jour le 2026-07-06 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER