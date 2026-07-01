Apéro-concert Le Bout du Quai Cour du château Regnéville-sur-Mer

Informations pratiques

Regnéville-sur-Mer

Apéro-concert Le Bout du Quai

Cour du château 3 route des fours à chaux Regnéville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 18:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Apéro-concert Le Bout du Quai, RDV au château de Regnéville-sur-Mer. Entrée gratuite. .

Cour du château 3 route des fours à chaux Regnéville-sur-Mer 50590 Manche Normandie

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English : Apéro-concert Le Bout du Quai

L’événement Apéro-concert Le Bout du Quai Regnéville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-08 par Coutances Tourisme