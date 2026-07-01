Informations pratiques

Hurbache

Apéro concert Le Grimaubois

5 route de Denipaire Hurbache Vosges

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-07-28 18:30:00

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

SHAMS Duo Oud & Violoncelle

À la croisée des musiques traditionnelles et contemporaines, SHAMS réunit deux musiciens aux parcours différents autour d’une même recherche faire dialoguer les héritages musicaux avec les langages d’aujourd’hui.

Inspiré du roman Soufi, mon amour d’Elif Shafak, le duo tisse un parcours musical entre compositions et improvisations, où le oud et le violoncelle se répondent dans une écriture libre, nourrie des traditions, du jazz et des musiques contemporaines.

En hommage à Shams de Tabriz, le nom du duo évoque une rencontre fondatrice, où la musique devient un espace d’écoute, de partage et de transformation.

Vous pourrez profiter du lieu, de la restauration et de la buvette dans un moment convivial.Tout public

15 .

5 route de Denipaire Hurbache 88210 Vosges Grand Est +33 6 14 71 08 00 resonuances@gmail.com

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English :

SHAMS? Oud & Cello Duo

At the crossroads of traditional and contemporary music, SHAMS brings together two musicians with different backgrounds who share a common goal: to create a dialogue between musical traditions and the musical languages of today.

Inspired by Elif Shafak’s novel *Soufi, My Love*, the duo weaves a musical journey through compositions and improvisations, where the oud and cello respond to one another in a free style of playing, drawing on traditions, jazz, and contemporary music.

As a tribute to Shams of Tabriz, the duo’s name evokes a foundational encounter, where music becomes a space for listening, sharing, and transformation.

You can enjoy the venue, the dining options, and the refreshment bar in a friendly atmosphere.

L’événement Apéro concert Le Grimaubois Hurbache a été mis à jour le 2026-07-16 par OT SAINT DIE DES VOSGES