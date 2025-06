Apéro Concert Le Link Le Link Monistrol-sur-Loire 21 juin 2025 07:00

Haute-Loire

Apéro Concert Le Link Le Link Avenue de la gare, 43120 Monistrol sur Loire Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

Le Link fête son premier anniversaire le samedi 21 juin avec une grande fête qui coïncide avec la Fête de la Musique. Venez partager, autour d’un dîner apéritif, un moment convivial et festif !

.

Le Link Avenue de la gare, 43120 Monistrol sur Loire

Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 58 07 48

English :

Le Link celebrates its first anniversary on Saturday June 21 with a big party to coincide with the Fête de la Musique. Come and share a convivial and festive moment over an aperitif dinner!

German :

Der Link feiert seinen ersten Geburtstag am Samstag, den 21. Juni mit einem großen Fest, das mit der Fête de la Musique zusammenfällt. Kommen Sie und teilen Sie bei einem Aperitif-Dinner einen geselligen und festlichen Moment!

Italiano :

Le Link festeggia il suo primo compleanno sabato 21 giugno con una grande festa in concomitanza con la Fête de la Musique. Venite a condividere un momento di convivialità e di festa con un aperitivo-cena!

Espanol :

Le Link celebra su primer cumpleaños el sábado 21 de junio con una gran fiesta que coincidirá con la Fête de la Musique. Venga a compartir un momento festivo y agradable con un aperitivo

L’événement Apéro Concert Le Link Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2025-06-18 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron