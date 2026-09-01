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AGENDA · Chantelle

Apéro concert Le ramasseux d’mots par Michel Di Nocera Baba Yaga Chantelle

vendredi 25 septembre 2026 · Baba Yaga · Chantelle

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Baba Yaga
Adresse
5 rue de la République
Ville
03140 Chantelle
Département
Allier
Tarif

Chantelle

Apéro concert Le ramasseux d’mots par Michel Di Nocera

Baba Yaga 5 rue de la République Chantelle Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 18:30:00
fin : 2026-09-25

Date(s) :
2026-09-25

Laissez-vous emporter par l’univers de Michel Di Nocera, où se mêlent chansons sociales, histoires d’amour et de révolte, pour un apéro concert plein de sensibilité.
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Baba Yaga 5 rue de la République Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes   cafeasso.babayaga@gmail.com

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English :

Let yourself be swept away by the world of Michel Di Nocera, where social commentary, love stories, and tales of rebellion blend together for an aperitif concert brimming with sensitivity.

L’événement Apéro concert Le ramasseux d’mots par Michel Di Nocera Chantelle a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme Val de Sioule

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