Apero Concert. Salle de spectacle de l’Ekla Le Teich

Apero Concert.

Salle de spectacle de l’Ekla 67 rue des pins Le Teich Gironde

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-12

Dans le cadre des p’tites scènes de l’IDDAC et de la semaine espagnole ,Ona Mae vous invite pour un voyage onirique et enveloppant reliant la culture ibero-latine à celle des Mandingues d’afrique d l’ouest.

Un verre offert après le concert.

Tout public. .

Salle de spectacle de l’Ekla 67 rue des pins Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 15 63 75 sec.ekla@leteich.fr

