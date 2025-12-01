Apero Concert. Salle de spectacle de l’Ekla Le Teich
Apero Concert. Salle de spectacle de l’Ekla Le Teich vendredi 12 décembre 2025.
Apero Concert.
Salle de spectacle de l’Ekla 67 rue des pins Le Teich Gironde
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12
fin : 2025-12-12
Date(s) :
2025-12-12
Dans le cadre des p’tites scènes de l’IDDAC et de la semaine espagnole ,Ona Mae vous invite pour un voyage onirique et enveloppant reliant la culture ibero-latine à celle des Mandingues d’afrique d l’ouest.
Un verre offert après le concert.
Tout public. .
Salle de spectacle de l’Ekla 67 rue des pins Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 15 63 75 sec.ekla@leteich.fr
English : Apero Concert.
L’événement Apero Concert. Le Teich a été mis à jour le 2025-11-28 par OT Le Teich