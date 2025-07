Apéro concert Route du Rain Brice Le Tholy

Apéro concert Route du Rain Brice Le Tholy samedi 9 août 2025.

Apéro concert

Route du Rain Brice La Cave au Géromé Le Tholy Vosges

Tarif : – – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-08-09 18:00:00

fin : 2025-08-09 20:00:00

Date(s) :

2025-08-09

Musique rock avec le groupe Headbreaker. Planche apéro fromages et charcuteries. Tarte aux myrtilles.Tout public

20 .

Route du Rain Brice La Cave au Géromé Le Tholy 88530 Vosges Grand Est +33 3 29 23 95 84

English :

Rock music with the band Headbreaker. Aperitif platter: cheese and charcuterie. Blueberry tart.

German :

Rockmusik mit der Band Headbreaker. Aperitif-Brett: Käse und Wurstwaren. Blaubeerkuchen.

Italiano :

Musica rock con il gruppo Headbreaker. Aperitivo al piatto: formaggi e salumi. Crostata di mirtilli.

Espanol :

Música rock con el grupo Headbreaker. Tabla de aperitivos: quesos y embutidos. Tarta de arándanos.

L’événement Apéro concert Le Tholy a été mis à jour le 2025-07-16 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES