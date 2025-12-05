Apéro concert Les 5 Louis & WNFJB Jazz swing et chansons Place Saint-Pierre Mâcon
Apéro concert Les 5 Louis & WNFJB Jazz swing et chansons Place Saint-Pierre Mâcon vendredi 5 décembre 2025.
Apéro concert Les 5 Louis & WNFJB
Jazz swing et chansons
Place Saint-Pierre Le Crescent Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 8 EUR
Gratuit
Date et horaire :
Début : 2025-12-05 19:00:00
fin : 2025-12-05
2025-12-05
LES 5 LOUIS
Musiciens amateurs, habitués du Crescent venant y répéter tout au long de l’année, les 5 Louis vous proposeront un répertoire mêlant standards de jazz mais aussi de swing, du New Orleans, du blues ou des chansons françaises. Un amour de la musique et des ambiances rétro jouées avec une joie et une bonne humeur contagieuse !
Avec
Isabelle Dezert chant
Emmanuel Gelas trompette
Aldo Aldeguer saxophone
Constant Balestrucci guitare
Michel Bon banjo
Alain Journet piano
Michel Cazenave contrebasse
Roger Vargas batterie
WNFJB
Wednesday Jazz Fever Jazz Band
Composé de six musiciens passionnés et d’une chanteuse, ce groupe amateur qui répète au Crescent tous les mercredis, interprète un répertoire de jazz traditionnel mêlant swing, standards intemporels et improvisations. Leur dernier passage au Crescent, en 2022, avait séduit le public par leur complicité et leur interprétation des grands classiques.
Le 5 décembre, ils reviennent au Crescent pour un apéro concert qui promet d’être une soirée chaleureuse et énergique, idéale pour redécouvrir leur univers musical entre élégance mélodique et spontanéité. .
Place Saint-Pierre Le Crescent Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 39 08 45 lecrescent@lecrescent.net
English :
Jazz swing et chansons
L’événement Apéro concert Les 5 Louis & WNFJB
