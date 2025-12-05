Apéro concert Les 5 Louis & WNFJB Jazz swing et chansons Place Saint-Pierre Mâcon

Apéro concert Les 5 Louis & WNFJB

Jazz swing et chansons

Place Saint-Pierre Le Crescent Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 8 EUR

Gratuit

Début : 2025-12-05 19:00:00

fin : 2025-12-05

2025-12-05

LES 5 LOUIS

Musiciens amateurs, habitués du Crescent venant y répéter tout au long de l’année, les 5 Louis vous proposeront un répertoire mêlant standards de jazz mais aussi de swing, du New Orleans, du blues ou des chansons françaises. Un amour de la musique et des ambiances rétro jouées avec une joie et une bonne humeur contagieuse !

Avec

Isabelle Dezert chant

Emmanuel Gelas trompette

Aldo Aldeguer saxophone

Constant Balestrucci guitare

Michel Bon banjo

Alain Journet piano

Michel Cazenave contrebasse

Roger Vargas batterie

WNFJB

Wednesday Jazz Fever Jazz Band

Composé de six musiciens passionnés et d’une chanteuse, ce groupe amateur qui répète au Crescent tous les mercredis, interprète un répertoire de jazz traditionnel mêlant swing, standards intemporels et improvisations. Leur dernier passage au Crescent, en 2022, avait séduit le public par leur complicité et leur interprétation des grands classiques.

Le 5 décembre, ils reviennent au Crescent pour un apéro concert qui promet d’être une soirée chaleureuse et énergique, idéale pour redécouvrir leur univers musical entre élégance mélodique et spontanéité. .

Place Saint-Pierre Le Crescent Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 39 08 45 lecrescent@lecrescent.net

Jazz swing et chansons

L’événement Apéro concert Les 5 Louis & WNFJB

