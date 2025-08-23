Apéro concert « Les Efousnés » Saulxures-sur-Moselotte
Apéro concert « Les Efousnés » Saulxures-sur-Moselotte samedi 23 août 2025.
Apéro concert « Les Efousnés »
Saulxures-sur-Moselotte Vosges
Gratuit
Gratuit
Samedi 2025-08-23 18:00:00
2025-08-23
2025-08-23
Apéro concert organisé par « Les Éfousnés » à la Base de Loisirs . Avec Les Terriens de Souche & David Vincent.
Buvette et petite restauration sur place. Venez nombreux profiter d’un bon moment en plein air ! Événement gratuit Ouvert à tousTout public
Saulxures-sur-Moselotte 88290 Vosges Grand Est +33 3 29 24 56 56 contact@lac-moselotte.fr
English :
Aperitif concert organized by « Les Éfousnés » at the Base de Loisirs. With Les Terriens de Souche & David Vincent.
Refreshments and snacks on site. Come and enjoy a good time in the open air! Free event ? Open to all
German :
Apérokonzert, organisiert von « Les Éfousnés » in der Base de Loisirs . Mit Les Terriens de Souche & David Vincent.
Getränke und kleine Snacks vor Ort. Kommen Sie zahlreich und genießen Sie einen schönen Moment im Freien! Die Veranstaltung ist kostenlos ? Offen für alle
Italiano :
Concerto apéro organizzato da « Les Éfousnés » alla Base de Loisirs. Con Les Terriens de Souche e David Vincent.
Rinfreschi e spuntini sul posto. Venite a divertirvi all’aria aperta! Evento gratuito? Aperto a tutti
Espanol :
Apéro concert organizado por « Les Éfousnés » en la Base de Loisirs. Con Les Terriens de Souche y David Vincent.
Refrescos y tentempiés in situ. Venga a pasar un buen rato al aire libre Evento gratuito ? Abierto a todos
