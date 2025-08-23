Apéro concert « Les Efousnés » Saulxures-sur-Moselotte

Apéro concert « Les Efousnés » Saulxures-sur-Moselotte samedi 23 août 2025.

Apéro concert « Les Efousnés »

Saulxures-sur-Moselotte Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-08-23 18:00:00

fin : 2025-08-23

Date(s) :

2025-08-23

Apéro concert organisé par « Les Éfousnés » à la Base de Loisirs . Avec Les Terriens de Souche & David Vincent.

Buvette et petite restauration sur place. Venez nombreux profiter d’un bon moment en plein air ! Événement gratuit Ouvert à tousTout public

0 .

Saulxures-sur-Moselotte 88290 Vosges Grand Est +33 3 29 24 56 56 contact@lac-moselotte.fr

English :

Aperitif concert organized by « Les Éfousnés » at the Base de Loisirs. With Les Terriens de Souche & David Vincent.

Refreshments and snacks on site. Come and enjoy a good time in the open air! Free event ? Open to all

German :

Apérokonzert, organisiert von « Les Éfousnés » in der Base de Loisirs . Mit Les Terriens de Souche & David Vincent.

Getränke und kleine Snacks vor Ort. Kommen Sie zahlreich und genießen Sie einen schönen Moment im Freien! Die Veranstaltung ist kostenlos ? Offen für alle

Italiano :

Concerto apéro organizzato da « Les Éfousnés » alla Base de Loisirs. Con Les Terriens de Souche e David Vincent.

Rinfreschi e spuntini sul posto. Venite a divertirvi all’aria aperta! Evento gratuito? Aperto a tutti

Espanol :

Apéro concert organizado por « Les Éfousnés » en la Base de Loisirs. Con Les Terriens de Souche y David Vincent.

Refrescos y tentempiés in situ. Venga a pasar un buen rato al aire libre Evento gratuito ? Abierto a todos

L’événement Apéro concert « Les Efousnés » Saulxures-sur-Moselotte a été mis à jour le 2025-08-13 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES