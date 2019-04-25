Apéro-concert Les Moustiquaires La CABORDE Beaufort-Orbagna

Apéro-concert Les Moustiquaires

La CABORDE D97 Beaufort-Orbagna Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 19:00:00

fin : 2026-04-25 21:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Chanson festive/swing

Chanson swing de bistrot, simple et intime, sincère et débordante. Ce dynamique trio revisite la chanson française avec humour et une bonne dose de swing… Boris Vian, Serge Gainsbourg, Jacques Dutronc, Georges Brassens, Yves Montand… mais aussi nos contemporains comme Stéphane Sanseverino ou encore Yves Jamait….

Laissez-vous embarquer par la pompe manouche, la rondeur de la contrebasse, et 3 voix singulières. Les Moustiquaires, c’est du swing, de l’humour, des frissons, des yeux qui pétillent, un concert à vivre et à chanter !

Samedi 25 avril à 19h

Entrée libre.

Planches apéritives charcuteries-fromages à 10€

(dans la limite du stock disponible).

En cas de repli en intérieur pour cause de mauvaise météo, les places sont limitées, réservation vivement conseillée .

La CABORDE D97 Beaufort-Orbagna 39190 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 06 04 caborde@ccportedujura.fr

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English : Apéro-concert Les Moustiquaires

L’événement Apéro-concert Les Moustiquaires Beaufort-Orbagna a été mis à jour le 2026-03-18 par OFFICE DE TOURISME PORTE DU JURA