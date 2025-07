Apéro Concert. Little Mouse & the Hungry Cats Bellerive-sur-Allier

Apéro Concert. Little Mouse & the Hungry Cats Bellerive-sur-Allier samedi 16 août 2025.

Apéro Concert. Little Mouse & the Hungry Cats

Parc du Pont d’Allier Bellerive-sur-Allier Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-16

fin : 2025-08-16

Date(s) :

2025-08-16

Partage, échange, détente, musique… sont les ingrédients parfaits de la réussite des concerts apéros.

Rendez-vous tous les samedis, 4 et 19 juillet ainsi que les 2 et 16 août à partir de 19h, sur les Belles Rives d’Allier.

.

Parc du Pont d’Allier Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 87 00 mairie@ville-bellerive.com

English :

Sharing, exchange, relaxation, music? these are the perfect ingredients for successful apero concerts.

Join us every Saturday, July 4 and 19, and August 2 and 16, from 7pm, on the Belles Rives d?Allier.

German :

Gemeinsamkeit, Austausch, Entspannung und Musik sind die perfekten Zutaten für den Erfolg der Aperitif-Konzerte.

Wir treffen uns jeden Samstag, am 4. und 19. Juli sowie am 2. und 16. August ab 19 Uhr an den Belles Rives d’Allier.

Italiano :

Condividere, scambiare, rilassarsi, ascoltare musica: questi sono gli ingredienti perfetti per un concerto-aperitivo di successo.

Unitevi a noi ogni sabato, il 4 e il 19 luglio e il 2 e il 16 agosto dalle 19.00, sulle Belles Rives d’Allier.

Espanol :

Compartir, intercambiar, relajarse, escuchar música… son los ingredientes perfectos para el éxito de los conciertos de aperitivo.

Únase a nosotros todos los sábados, 4 y 19 de julio y 2 y 16 de agosto a partir de las 19:00 h, en las Belles Rives d’Allier.

L’événement Apéro Concert. Little Mouse & the Hungry Cats Bellerive-sur-Allier a été mis à jour le 2025-07-25 par Vichy Destinations