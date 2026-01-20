Apéro concert Bar Le Hangar Mailley-et-Chazelot
Apéro concert Bar Le Hangar Mailley-et-Chazelot samedi 28 février 2026.
Apéro concert
Bar Le Hangar 19b rue de la fontaine Mailley-et-Chazelot Haute-Saône
Tarif : 16 – 16 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 17:00:00
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
Soirée apéro concert avec REPLAY Pop Rock.
Planche à partager, tartelette aux pommes
Sur réservation avant le 27/02 .
Bar Le Hangar 19b rue de la fontaine Mailley-et-Chazelot 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 9 62 52 64 06 lecamamag@outlook.fr
English : Apéro concert
