Apéro concert Bar Le Hangar Mailley-et-Chazelot

Apéro concert

Bar Le Hangar 19b rue de la fontaine Mailley-et-Chazelot Haute-Saône

Tarif : 16 – 16 – EUR

Début : 2026-02-28 17:00:00

fin : 2026-02-28

2026-02-28

Soirée apéro concert avec REPLAY Pop Rock.

Planche à partager, tartelette aux pommes

Sur réservation avant le 27/02 .

Bar Le Hangar 19b rue de la fontaine Mailley-et-Chazelot 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 9 62 52 64 06 lecamamag@outlook.fr

