Apéro Concert Bar Le Hangar Mailley-et-Chazelot

Apéro Concert 19b rue de la fontaine Mailley-et-Chazelot 2026-04-11

Apéro Concert Bar Le Hangar Mailley-et-Chazelot samedi 11 avril 2026.

Apéro Concert

Bar Le Hangar 19b rue de la fontaine Mailley-et-Chazelot Haute-Saône

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 17:00:00
fin : 2026-04-11

Date(s) :
2026-04-11

Soirée apéro concert avec Les Evadés.
Menu 18€ Planche à partager, glace.
Sur réservation avant le 10 avril   .

Bar Le Hangar 19b rue de la fontaine Mailley-et-Chazelot 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 9 62 52 64 06  lecamamag@outlook.fr

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English : Apéro Concert

L’événement Apéro Concert Mailley-et-Chazelot a été mis à jour le 2026-03-25 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE

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