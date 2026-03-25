Apéro Concert Bar Le Hangar Mailley-et-Chazelot

Apéro Concert

Bar Le Hangar 19b rue de la fontaine Mailley-et-Chazelot Haute-Saône

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 17:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Soirée apéro concert avec Percu’Rythme 70.

Menu 16€ Planche à partager, dessert.

Sur réservation .

Bar Le Hangar 19b rue de la fontaine Mailley-et-Chazelot 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 9 62 52 64 06 lecamamag@outlook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Apéro Concert

L’événement Apéro Concert Mailley-et-Chazelot a été mis à jour le 2026-03-25 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE