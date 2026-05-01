Apéro-concert Mairé-Levescault
Apéro-concert Mairé-Levescault vendredi 29 mai 2026.
Mairé-Levescault
Apéro-concert
Salle des fêtes Mairé-Levescault Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 19:00:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Apéro-concert
Vendredi 29 mai
à 19h
Tout public
Gratuit
Organisée par le Foyer Rural de Mairé L’Evescault, venez passer une soirée détente en famille ou entre ami·es, avec restauration et buvette sur place. La soirée est animée par le groupe The New Beggars avec des reprises pop-rock. .
Salle des fêtes Mairé-Levescault 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 09 23 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Apéro-concert
L’événement Apéro-concert Mairé-Levescault a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Pays Mellois