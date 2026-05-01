Mairé-Levescault

Apéro-concert

Salle des fêtes Mairé-Levescault Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 19:00:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Apéro-concert

Vendredi 29 mai

à 19h

Tout public

Gratuit

Organisée par le Foyer Rural de Mairé L’Evescault, venez passer une soirée détente en famille ou entre ami·es, avec restauration et buvette sur place. La soirée est animée par le groupe The New Beggars avec des reprises pop-rock. .

Salle des fêtes Mairé-Levescault 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 09 23 00

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English : Apéro-concert

L’événement Apéro-concert Mairé-Levescault a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Pays Mellois