Apéro-Concert

Manthelan Indre-et-Loire

Début : 2026-03-28 19:00:00

fin : 2026-03-28 23:59:00

2026-03-28

Concert gratuit du groupe Les Cons Sonnants le 28 mars à partir de 20h30. Ouverture de la salle à partir de 19h, Restauration sur place au profit de l’ACSML (pizzas, planchettes apéritives, flammenkueches)

Manthelan 37240 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 63 95 67 75 cantine.manthelan.lelouroux@gmail.com

English :

Free concert by Les Cons Sonnants on March 28 from 8:30pm. Opening of the hall from 7pm, Catering on site in aid of the ACSML (pizzas, aperitif boards, flammenkueches)

