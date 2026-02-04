Apéro-Concert Manthelan
Apéro-Concert Manthelan samedi 28 mars 2026.
Apéro-Concert
Manthelan Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 19:00:00
fin : 2026-03-28 23:59:00
Date(s) :
2026-03-28
Concert gratuit du groupe Les Cons Sonnants le 28 mars à partir de 20h30. Ouverture de la salle à partir de 19h, Restauration sur place au profit de l’ACSML (pizzas, planchettes apéritives, flammenkueches)
Concert gratuit du groupe Les Cons Sonnants le 28 mars à partir de 20h30. Ouverture de la salle à partir de 19h, Restauration sur place au profit de l’ACSML (pizzas, planchettes apéritives, flammenkueches) .
Manthelan 37240 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 63 95 67 75 cantine.manthelan.lelouroux@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Free concert by Les Cons Sonnants on March 28 from 8:30pm. Opening of the hall from 7pm, Catering on site in aid of the ACSML (pizzas, aperitif boards, flammenkueches)
L’événement Apéro-Concert Manthelan a été mis à jour le 2026-02-04 par Loches Touraine Châteaux de la Loire