Apéro concert MARCIAC Marciac

Apéro concert MARCIAC Marciac jeudi 25 septembre 2025.

Apéro concert

MARCIAC 78, chemin de Ronde Marciac Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-25 19:30:00

fin : 2025-09-25

Date(s) :

2025-09-25

Un lieu unique sur notre destination et bien au-delà implanté à Marciac depuis 2021, les disques Garcia, pressent des vinyles avec le plus grand soin .

Leur équipe est animée par trois passions la musique, le son analogique et les objets bien faits. C’est pourquoi ils fabriquent des disques que nous aimerions tous avoir sur nos étagères plats, silencieux et sans défaut.

Cet amour de la musique les conduit également à organiser des rencontres musicales. Ce jeudi, ce sera de la musique Brésilienne avec Tupi or not Tupi (brazilian groove).

​

Participation libre mais nécessaire. .

MARCIAC 78, chemin de Ronde Marciac 32230 Gers Occitanie contact@lesdisquesgarcia.com

English :

A unique place in our destination and far beyond: established in Marciac since 2021, Les disques Garcia, press vinyl with the greatest care.

Their team is driven by three passions: music, analog sound and well-made objects. That’s why they make records we’d all like to have on our shelves: flat, silent and flawless.

This love of music also leads them to organize musical encounters. This Thursday, it’s Brazilian music with Tupi or not Tupi (brazilian groove).

?

German :

Ein einzigartiger Ort an unserem Reiseziel und weit darüber hinaus: Seit 2021 gibt es in Marciac die Firma Les disques Garcia, die mit größter Sorgfalt Vinylplatten presst.

Ihr Team wird von drei Leidenschaften angetrieben: Musik, analoger Klang und gut gemachte Gegenstände. Deshalb stellen sie Schallplatten her, die wir alle gerne in unseren Regalen hätten: flach, leise und makellos.

Diese Liebe zur Musik bringt sie auch dazu, musikalische Begegnungen zu organisieren. Diesen Donnerstag wird es brasilianische Musik mit Tupi or not Tupi (brazilian groove) geben.

?

Italiano :

Un luogo unico nella nostra destinazione e ben oltre: con sede a Marciac dal 2021, Les disques Garcia stampa vinili con la massima cura.

Il loro team è guidato da tre passioni: la musica, il suono analogico e gli oggetti ben fatti. Ecco perché producono dischi che tutti vorremmo avere sui nostri scaffali: piatti, silenziosi e impeccabili.

Questo amore per la musica li porta anche a organizzare incontri musicali. Questo giovedì si parla di musica brasiliana con Tupi or not Tupi (groove brasiliano).

?

Espanol :

Un lugar único en nuestro destino y mucho más allá: establecidos en Marciac desde 2021, Les disques Garcia prensan vinilos con el mayor cuidado.

Su equipo se mueve por tres pasiones: la música, el sonido analógico y los objetos bien hechos. Por eso fabrican discos que a todos nos gustaría tener en nuestras estanterías: planos, silenciosos e impecables.

Este amor por la música también les lleva a organizar encuentros musicales. Este jueves, música brasileña con Tupi or not Tupi (groove brasileño).

?

L’événement Apéro concert Marciac a été mis à jour le 2025-09-20 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65