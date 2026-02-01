APERO CONCERT CAFÉ SANDARAN Marignac

APERO CONCERT

CAFÉ SANDARAN 39 Rue Jean Jaurès Marignac Haute-Garonne

Début : 2026-02-28 19:00:00

fin : 2026-02-28

2026-02-28

Simple things, c’est un micro et une guitare pour partager des chansons.

Entrée libre chapeau pour les artistes.

Des artistes qui nous ont marqués, qui font partie de notre univers musical, de Thin Lizzy à Maxime Le Forestier en passant par Renaud, Pink Floyd …. .

CAFÉ SANDARAN 39 Rue Jean Jaurès Marignac 31440 Haute-Garonne Occitanie +33 5 67 07 73 35

Simple things is a microphone and a guitar to share songs.

Free admission hats off to the artists.

L’événement APERO CONCERT Marignac a été mis à jour le 2026-02-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE