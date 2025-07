Apéro concert Méautis

Apéro concert Méautis samedi 5 juillet 2025.

Apéro concert

Salle des fêtes Méautis Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05 20:00:00

fin : 2025-07-05

Date(s) :

2025-07-05

Préparez-vous à une soirée de détente et de convivialité. C’est l’occasion parfaite de profiter d’un moment agréable en fin de journée, où musique et bonne humeur se rencontrent. Un feu d’artifice sera tiré à 23h.

Salle des fêtes Méautis 50500 Manche Normandie +33 6 67 61 21 74

English : Apéro concert

Get ready for an evening of relaxation and conviviality. It’s the perfect opportunity to enjoy a pleasant moment at the end of the day, where music and good humor meet. Fireworks at 11pm.

German :

Bereiten Sie sich auf einen Abend voller Entspannung und Geselligkeit vor. Dies ist die perfekte Gelegenheit, um am Ende des Tages einen angenehmen Moment zu genießen, in dem Musik und gute Laune aufeinandertreffen. Um 23 Uhr wird ein Feuerwerk abgefeuert.

Italiano :

Preparatevi a una serata di relax e convivialità. È l’occasione perfetta per godersi un momento piacevole a fine giornata, dove musica e buonumore si incontrano. I fuochi d’artificio saranno accesi alle 23.00.

Espanol :

Prepárese para una velada de relajación y convivencia. Es la ocasión perfecta para disfrutar de un momento agradable al final del día, donde la música y el buen humor se dan la mano. Los fuegos artificiales estallarán a las 23:00 horas.

L’événement Apéro concert Méautis a été mis à jour le 2025-06-27 par OT Baie du Cotentin