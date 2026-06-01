Apéro-concert MEL’O’RAF Trelly Quettreville-sur-Sienne

Quettreville-sur-Sienne

Apéro-concert MEL’O’RAF

Trelly 81 Le Bourg Quettreville-sur-Sienne Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 19:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Apéro-concert avec le groupe MEL’O’RAF à l’Epicentre de Trelly. .

Trelly 81 Le Bourg Quettreville-sur-Sienne 50660 Manche Normandie +33 2 33 46 46 93 lepicentre.trelly@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Apéro-concert MEL’O’RAF

L’événement Apéro-concert MEL’O’RAF Quettreville-sur-Sienne a été mis à jour le 2026-06-01 par Coutances Tourisme