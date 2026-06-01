Apéro-concert MEL’O’RAF Trelly Quettreville-sur-Sienne
Apéro-concert MEL’O’RAF Trelly Quettreville-sur-Sienne samedi 13 juin 2026.
Quettreville-sur-Sienne
Apéro-concert MEL’O’RAF
Trelly 81 Le Bourg Quettreville-sur-Sienne Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 19:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Apéro-concert avec le groupe MEL’O’RAF à l’Epicentre de Trelly. .
Trelly 81 Le Bourg Quettreville-sur-Sienne 50660 Manche Normandie +33 2 33 46 46 93 lepicentre.trelly@gmail.com
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English : Apéro-concert MEL’O’RAF
L’événement Apéro-concert MEL’O’RAF Quettreville-sur-Sienne a été mis à jour le 2026-06-01 par Coutances Tourisme
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