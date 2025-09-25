Apéro-concert: Mona Nunes (Centre culturel) Brive-la-Gaillarde
Apéro-concert: Mona Nunes (Centre culturel) Brive-la-Gaillarde jeudi 25 septembre 2025.
Apéro-concert: Mona Nunes (Centre culturel)
31 av. Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-25
fin : 2025-09-25
Date(s) :
2025-09-25
Mona Nunes est un groupe corrézien aux sonorités jazz-world-afro-beat. Autour des compositions (musique et textes multilingues) de la chanteuse et bassiste Monique Deronce, Florian Vallez à la guitare, Annette Poulard au Saxophone, Jean-François Courtès à la trompette, Lilian Foussat aux percussions et Mathias Aymé à la batterie l’accompagnent pour former un groupe solaire plein d’énergie, qui invite à un voyage initiatique engagé au féminin.
Un funk-world chaleureux aux couleurs de la soul, du jazz et des musiques latines. Une équipe complice et généreuse qui donne vie à chaque note avec chaleur, groove et intensité.
Entrée libre // Buvette et planches sur place. .
31 av. Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 20 51
English : Apéro-concert: Mona Nunes (Centre culturel)
German : Apéro-concert: Mona Nunes (Centre culturel)
Italiano :
Espanol : Apéro-concert: Mona Nunes (Centre culturel)
L’événement Apéro-concert: Mona Nunes (Centre culturel) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2025-09-08 par Brive Tourisme