Apéro-concert: Mona Nunes (Centre culturel) Brive-la-Gaillarde

Apéro-concert: Mona Nunes (Centre culturel) Brive-la-Gaillarde jeudi 25 septembre 2025.

Apéro-concert: Mona Nunes (Centre culturel)

31 av. Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde Corrèze

Mona Nunes est un groupe corrézien aux sonorités jazz-world-afro-beat. Autour des compositions (musique et textes multilingues) de la chanteuse et bassiste Monique Deronce, Florian Vallez à la guitare, Annette Poulard au Saxophone, Jean-François Courtès à la trompette, Lilian Foussat aux percussions et Mathias Aymé à la batterie l’accompagnent pour former un groupe solaire plein d’énergie, qui invite à un voyage initiatique engagé au féminin.

Un funk-world chaleureux aux couleurs de la soul, du jazz et des musiques latines. Une équipe complice et généreuse qui donne vie à chaque note avec chaleur, groove et intensité.

Entrée libre // Buvette et planches sur place. .

31 av. Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 20 51

