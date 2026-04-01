Montaigu-le-Blin

Apéro Concert

Salle des fêtes Montaigu-le-Blin Allier

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Apéro concert Musique Irlandaise par le groupe Kitchen Session à partir de 19h

Entrée avec assiette apéritive 15€

.

Salle des fêtes Montaigu-le-Blin 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 50 93 16 64 kitchen.session03@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Aperitif concert Irish music by Kitchen Session from 7pm

Admission with aperitif plate: 15?

L’événement Apéro Concert Montaigu-le-Blin a été mis à jour le 2026-02-27 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire