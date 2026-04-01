Apéro Concert Montaigu-le-Blin
Apéro Concert Montaigu-le-Blin samedi 18 avril 2026.
Montaigu-le-Blin
Apéro Concert
Salle des fêtes Montaigu-le-Blin Allier
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Apéro concert Musique Irlandaise par le groupe Kitchen Session à partir de 19h
Entrée avec assiette apéritive 15€
.
Salle des fêtes Montaigu-le-Blin 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 50 93 16 64 kitchen.session03@gmail.com
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English :
Aperitif concert Irish music by Kitchen Session from 7pm
Admission with aperitif plate: 15?
L’événement Apéro Concert Montaigu-le-Blin a été mis à jour le 2026-02-27 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire
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