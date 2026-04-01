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Apéro Concert Montaigu-le-Blin

Apéro Concert Montaigu-le-Blin samedi 18 avril 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 03150 Montaigu-le-Blin

Département : Allier

Début : 2026-04-18T

Fin : 2026-04-18T

Tarif : 15 15 15

Montaigu-le-Blin

Apéro Concert

Salle des fêtes Montaigu-le-Blin Allier

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18

Date(s) :
2026-04-18

Apéro concert Musique Irlandaise par le groupe Kitchen Session à partir de 19h
Entrée avec assiette apéritive 15€
  .

Salle des fêtes Montaigu-le-Blin 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 50 93 16 64  kitchen.session03@gmail.com

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English :

Aperitif concert Irish music by Kitchen Session from 7pm
Admission with aperitif plate: 15?

L’événement Apéro Concert Montaigu-le-Blin a été mis à jour le 2026-02-27 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire

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