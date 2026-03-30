Apéro concert Montbazens
Apéro concert Montbazens samedi 18 avril 2026.
Apéro concert
1 Montbazens Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Apéro concert, à la salle de spectacles à 20 h. A l’animation UHO & CHAAC. Restauration sur place, saucisses frites. (Comité des fêtes)
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1 Montbazens 12220 Aveyron Occitanie +33 5 65 63 77 94
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English :
Apéro concert, at the Salle de spectacles at 8 pm. With entertainment by UHO & CHAAC. On-site catering, sausages and French fries. (Comité des fêtes)
L’événement Apéro concert Montbazens a été mis à jour le 2026-03-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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