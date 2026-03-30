Apéro concert

1 Montbazens Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Apéro concert, à la salle de spectacles à 20 h. A l’animation UHO & CHAAC. Restauration sur place, saucisses frites. (Comité des fêtes)

.

1 Montbazens 12220 Aveyron Occitanie +33 5 65 63 77 94

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Apéro concert, at the Salle de spectacles at 8 pm. With entertainment by UHO & CHAAC. On-site catering, sausages and French fries. (Comité des fêtes)

L’événement Apéro concert Montbazens a été mis à jour le 2026-03-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)