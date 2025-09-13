Apéro-concert Moréac

Apéro-concert Moréac samedi 13 septembre 2025.

Apéro-concert

Parking central de Malabry Moréac Morbihan

Tarif : – –

Début : 2025-09-13

2025-09-13

A 18h30. Avec Jeannette et Thierry, folk rock, Gildas, pop rock et Youniver, traditionnelle bretonne. Buvette et restauration sur place. .

Parking central de Malabry Moréac 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 60 04 44

