Apéro-concert Moréac

Parking central de Malabry Moréac Morbihan
A 18h30. Avec Jeannette et Thierry, folk rock, Gildas, pop rock et Youniver, traditionnelle bretonne. Buvette et restauration sur place. .
Parking central de Malabry Moréac 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 60 04 44
