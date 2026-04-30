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Apéro concert Nayemont-les-Fosses

Apéro concert Nayemont-les-Fosses vendredi 26 juin 2026.

Adresse : 1620 Chemin des Goutys

Ville : 88100 Nayemont-les-Fosses

Département : Vosges

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif : 0 Gratuit

Nayemont-les-Fosses

Apéro concert

1620 Chemin des Goutys Nayemont-les-Fosses Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-26 17:30:00
fin : 2026-06-26 20:30:00

Date(s) :
2026-06-26

Apéro suivi d’un concert de l’Orchestre d’Harmonie de Saint-Dié-des-Vosges. 30 musiciens seront présents !Tout public
0  .

1620 Chemin des Goutys Nayemont-les-Fosses 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 56 20 42 

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English :

Aperitif followed by a concert by the Orchestre d’Harmonie de Saint-Dié-des-Vosges. 30 musicians will be on hand!

L’événement Apéro concert Nayemont-les-Fosses a été mis à jour le 2026-04-30 par OT SAINT DIE DES VOSGES