Apéro concert Nayemont-les-Fosses
Apéro concert Nayemont-les-Fosses vendredi 26 juin 2026.
Nayemont-les-Fosses
Apéro concert
1620 Chemin des Goutys Nayemont-les-Fosses Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-26 17:30:00
fin : 2026-06-26 20:30:00
Date(s) :
2026-06-26
Apéro suivi d’un concert de l’Orchestre d’Harmonie de Saint-Dié-des-Vosges. 30 musiciens seront présents !Tout public
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1620 Chemin des Goutys Nayemont-les-Fosses 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 56 20 42
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English :
Aperitif followed by a concert by the Orchestre d’Harmonie de Saint-Dié-des-Vosges. 30 musicians will be on hand!
L’événement Apéro concert Nayemont-les-Fosses a été mis à jour le 2026-04-30 par OT SAINT DIE DES VOSGES