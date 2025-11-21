Apéro concert Neuville Jazz Orchestra Jazz Big Band Place Saint-Pierre Mâcon

Apéro concert Neuville Jazz Orchestra

Jazz Big Band

Place Saint-Pierre Le Crescent Mâcon Saône-et-Loire

Début : 2025-11-21 19:00:00

Le Neuville Jazz Orchestra est un Big Band réunissant une quinzaine de musiciens amateurs depuis plus de 15 ans, sous la direction de Benjamin Astier.

Des plus grands standards swing des années 50 aux rythmes binaires, en passant par les rythmes latins contemporains, son répertoire riche et varié saura vous séduire. Pour cette soirée au Crescent, vous aurez le plaisir de découvrir leur nouveau programme ! .

Place Saint-Pierre Le Crescent Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté lecrescent@lecrescent.net

