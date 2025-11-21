Apéro concert Neuville Jazz Orchestra Jazz Big Band Place Saint-Pierre Mâcon
Apéro concert Neuville Jazz Orchestra Jazz Big Band Place Saint-Pierre Mâcon vendredi 21 novembre 2025.
Apéro concert Neuville Jazz Orchestra
Jazz Big Band
Place Saint-Pierre Le Crescent Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Début : 2025-11-21 19:00:00
fin : 2025-11-21
2025-11-21
Le Neuville Jazz Orchestra est un Big Band réunissant une quinzaine de musiciens amateurs depuis plus de 15 ans, sous la direction de Benjamin Astier.
Des plus grands standards swing des années 50 aux rythmes binaires, en passant par les rythmes latins contemporains, son répertoire riche et varié saura vous séduire. Pour cette soirée au Crescent, vous aurez le plaisir de découvrir leur nouveau programme ! .
Place Saint-Pierre Le Crescent Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté lecrescent@lecrescent.net
