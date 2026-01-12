APÉRO-CONCERT NOCTURNALIA Mèze

APÉRO-CONCERT NOCTURNALIA

En partenariat avec le Festival de Thau, retrouvez le groupe Raffut qui nous invite à un bal psychédélique au groove à la fois local et tropical !En portugais, catalan, occitan et français, Raffut navigue avec les mots et arpente un sentier à travers les musiques populaires actuelles, sous l’héritage poétique un brin surréaliste de Max Rouquette et Joan Brossa.La guitare, les percussions et les voix tissent un son unique et chaleureux qui invite irrésistiblement à la danse.Leur nouvelle création Nocturnàlia, sérénade sensible et grondante, s’attrape comme une fièvre !Raffut / Andy Cancre Guitare électrique |Jean-Bernard Louis Percussions, Raffophone et chant |Gabriel Moulin Percussions, pifano et chantDans le cadre de Haut les mots ! 19h ouverture des portes bar et petite restauration sur place 20h concert Nocturnàlia par Raffut + 1ère partieInfos & résa festivaldethau.com .

