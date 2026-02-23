Apéro-concert Noise Gate Dyé

Apéro-concert Noise Gate

Salle des fêtes Dyé Yonne

2026-03-07 20:00:00

2026-03-07

Venez partager un moment convivial et musical lors de cet apéro concert ! Le groupe Noise Gate animera la soirée. .

Salle des fêtes Dyé 89360 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

