Apéro concert Nordhouse

Apéro concert

Pl. des fêtes Nordhouse Bas-Rhin

Début : Dimanche 2026-03-29 11:30:00

fin : 2026-03-29

2026-03-29

Planchette et petite restauration & une heure de musique pour pouvoir apprécier le concert en ayant acheté vos boissons et grignotages. Pas de service pendant le concert.

L’occasion de découvrir notre nouvelle cheffe d’orchestre la dynamique Claudia Reggio !

Au programme une heure de musique positive, planchettes apéros* & petite restauration

entrée libre placement libre (pas de réservations)

ouverture des portes de la salle des fêtes à 10h45 pour pouvoir apprécier le concert en ayant acheté vos boissons et grignotages. Pas de service pendant le concert.

Nous vous réservons quelques surprises .

Pl. des fêtes Nordhouse 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 7 89 51 67 86 christelle.schmitt.hosti@gmail.com

English :

Food and refreshments & an hour of music so you can enjoy the concert after buying your drinks and nibbles. No service during the concert.

