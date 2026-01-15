Apéro concert Ona Maé Salle des Fêtes Mios
Apéro concert Ona Maé Salle des Fêtes Mios vendredi 23 janvier 2026.
Apéro concert Ona Maé
Salle des Fêtes Allée de Val de San Vicente Mios Gironde
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
2026-01-23
fin : 2026-01-23
2026-01-23
Venez découvrir le vendredi 23 janvier à 19h30, lors du prochain apéro concert, Ona Maé.
Né en 2021, Ona Mae est une invitation pour un voyage onirique et enveloppant reliant la culture ibero-latine à celle des Mandingues d’Afrique de l’Ouest.
Inspiré par l’artiste et anthropologue Mariona Villadelprat, ce projet illustre l’ouverture au monde, le métissage et la
renaissance au travers de la féminité sous tous ces aspects. Les sonorités mystiques du kamélé n’goni, harpe mandingue, se mêlent à celles des autres instruments et langues pour conter des histoires avec force et sensibilité.
Un concert proposé dans le cadre des P’tites Scènes de l’IDDAC.
Un superbe concert à découvrir autour de tapas et d’un verre de vin offert par la municipalité
Tarifs 8 euros/adulte Gratuit pour les moins de 16 ans (tarif réduit à 3 euros)
Achat sur place ou billetterie en ligne .
Salle des Fêtes Allée de Val de San Vicente Mios 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine
