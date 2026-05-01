Apéro concert PiLGRiM avenue Dauphiné Provence Mours-Saint-Eusèbe

Mours-Saint-Eusèbe

Apéro concert PiLGRiM

avenue Dauphiné Provence My Beers Mours Mours-Saint-Eusèbe Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

On monte le son au bar !

Prépare toi pour une soirée apéro & live pop rock avec des reprises qui vont te faire chanter toute la soirée.

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avenue Dauphiné Provence My Beers Mours Mours-Saint-Eusèbe 26540 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 67 43 00 15 contact@mybeers.fr

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English :

Let’s turn it up at the bar!

Get ready for an evening of drinks and live pop rock, with covers that will keep you singing all night long.

L’événement Apéro concert PiLGRiM Mours-Saint-Eusèbe a été mis à jour le 2026-05-20 par Valence Romans Tourisme