APÉRO-CONCERT Pins-Justaret

SALLE DES FÊTES Pins-Justaret Haute-Garonne
Début : 2026-03-28 18:00:00
Venez nombreux découvrir des groupes de jeunes talents autour d’un apéritif.
Concert organisé par l’association musicale PJV musical. .
SALLE DES FÊTES Pins-Justaret 31860 Haute-Garonne Occitanie pjvmusical@gmail.com
Join us for an aperitif and a chance to discover some talented young bands.
