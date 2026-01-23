APÉRO-CONCERT Pins-Justaret

APÉRO-CONCERT Pins-Justaret samedi 28 mars 2026.

SALLE DES FÊTES Pins-Justaret Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 18:00:00
fin : 2026-03-28

Date(s) :
2026-03-28

Venez nombreux découvrir des groupes de jeunes talents autour d’un apéritif.
Concert organisé par l’association musicale PJV musical.   .

SALLE DES FÊTES Pins-Justaret 31860 Haute-Garonne Occitanie   pjvmusical@gmail.com

English :

Join us for an aperitif and a chance to discover some talented young bands.

